FOTO&VIDEO TN - Allenamento della vigilia a Castel Volturno: out Koulibaly e Llorente

Napoli in campo per la consueta rifinitura della vigilia. Domani ci sarà il Barcellona e la squadra, ovviamente agli ordini di Rino Gattuso, in questi minuti si sta allenando al Training Center di Castel Volturno. Lavoro fisico in avvio, poi più tardi si passerà alla tattica. Gli unici assenti sono Kalidou Koulibaly, fermato almeno fino alla prossima settimana dallo staff medico e tecnico, e l'influenzato Fernando Llorente. Di seguito foto e video dal nostro inviato.