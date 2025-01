Garnacho si avvicina! Ridotta la distanza con il Man United: cifre e dettagli

vedi letture

Nel corso di ‘Calciomercato L’Originale’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio: “Era previsto a Milano il faccia a faccia tra Napoli e Manchester United per Garnacho e anche quello tra il club inglese e il Lecce per Dorgu. Lo United ha offerto 30mln +5 di bonus per Dorgu, ma senza avere ancora l’ok da parte del Lecce che vuole di più".

Garnacho si avvicina. "L’incontro più importante era avvenuto intorno a mezzogiorno. Le parti si sono riavvicinate. Il Napoli si è avvicinato a Garnacho, c’è ancora una distanza di 10mln. Lo United è sceso a 65mln circa, il Napoli è salito a 50 più bonus. La sensazione è che a 60mlm Garnacho possa diventare un giocatore del Napoli, serve un ulteriore sforzo di De Laurentiis per accontentare Antonio Conte”.