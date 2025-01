Giornata cruciale per Adeyemi, Manna attende la risposta definitiva: la situazione

vedi letture

Con il Borussia si può chiudere senza grandi problematiche tra i 45 e i 50 milioni, ma Adeyemi deve essere convinto del tutto

"Urge un rinforzo in attacco, la partenza di Kvaratskhelia ha creato una voragine e oggi sarà una giornata molto importante sul fronte tedesco". Così il Corriere dello Sport scrive sulla pista che porta in casa Borussia Dortmund: Il ds Manna attende la risposta definitiva di Karim Adeyemi, 23 anni, esterno del Borussia Dortmund che di recente ha rifiutato il trasferimento a metà stagione ma che all’improvviso è tornato d’attualità dopo la frenata con il Manchester United per la prima scelta Alejandro Garnacho.

Con il Borussia si può chiudere senza grandi problematiche tra i 45 e i 50 milioni, ma Adeyemi deve essere convinto del tutto. Riflette, valuta. Deve invertire una tendenza che fino a qualche settimana fa sembrava irreversibile: nessuno stravolgimento a gennaio e sogno Premier in estate. Manna attende una risposta definitiva: è pronto a partire per chiudere se arriverà un segnale positivo.