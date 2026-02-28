Live Giovane in conferenza: "Felice per l'assist! Voglio fare gol, ma mi fa stare bene aiutare la squadra"

Giovane Do Nascimento Santana, attaccante del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro l'Hellas Verona. Di seguito le sue dichiarazioni.

Cosa ti hanno detto i compagni di squadra per questo assist? "Sono troppo felice per l'assist. Partita difficile, noi come squadra sapevamo che era una partita importante, però adesso la partita è finita e andiamo a pensare alla prossima. Ovviamente voglio fare gol, però se posso aiutare la squadra con gli assist sono felice e sto bene così".

Com'è stato tornare in questo stadio? "Sono felice di tornare a Verona perché qui mi sono trovato molto bene, anche se sono stato solo sei mesi, anche con le persone... So che adesso il Verona è in un momento difficile, ma qui sono stato molto felice, attraverso il Verona sono andato a Napoli. Però sono felice di aver vinto la partita".

In 6 mesi al Verona hai dato qualche gioia e anche qualche dispiacere, come il retropassaggio di testa col Parma: "Quando stavo qui lavoravo come lavoro adesso al Napoli. Penso che anche quando ho sbagliato contro il Parma, questo fa parte del calcio. Sono un ragazzo che sempre lavora per migliorare, questa è la mia vita. Sono felice di tornare a Verona, rivedere i miei compagni con cui ho giocato. Però la mia testa è sempre sul Napoli".

