Foto Grigliata di fine stagione e saluti a Conte: le immagini da Castel Volturno

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Giornata di festa oggi a Castel Volturno per il Napoli, che dopo l’allenamento si è ritrovato insieme allo staff tecnico per una grigliata di fine stagione.

Giornata di festa oggi a Castel Volturno per il Napoli, che dopo l’allenamento si è ritrovato insieme allo staff tecnico per una grigliata di fine stagione. Un momento conviviale per celebrare il cammino degli azzurri prima dell’ultima sfida contro l’Udinese e, probabilmente, anche per salutare Antonio Conte, sempre più vicino all’addio.

Il catering dell’evento è stato curato da Tavernetta Colauri, ristorante di Santa Croce molto apprezzato da Conte, che negli ultimi due anni lo avrebbe scelto spesso per le sue cene lontano dai riflettori. Un biennio che ha portato al Napoli uno scudetto, una Supercoppa e due qualificazioni consecutive in Champions League. E che si chiuderà probabilmente contro l'Udinese, 696 giorni dopo il primo giorno di raduno.