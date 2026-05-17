McTominay a Dazn: “Conte e il suo staff mi hanno aiutato molto. Vogliamo crescere anche in Champions!”
Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo degli azzurri per 3-0 contro il Pisa. Lo scozzese ha commentato la stagione appena conclusa e ha già rivolto lo sguardo ai prossimi obiettivi: “Quello che abbiamo fatto durante l’anno si è visto in campo e ha dato i suoi frutti. Nella prossima stagione vogliamo fare meglio anche in Champions League. Io lavoro ogni anno per migliorarmi e per dare sempre il massimo alla squadra.
Da quando sono arrivato, i tifosi mi hanno trasmesso tantissimo affetto: pensare alla loro energia mi emoziona. Non penso al fatto di essere considerato una leggenda, il mio obiettivo è giocare e dare tutto per loro. Conte e il suo staff mi hanno aiutato molto, vogliamo continuare su questa strada”.
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