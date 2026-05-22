Tuttonapoli Napoli-Udinese, le probabili formazioni: le scelte di Conte per l'ultima di Serie A

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Napoli-Udinese, 38ª giornata di Serie A al Maradona: azzurri per blindare il secondo posto, ma i riflettori sono sull'ultima di Conte con i partenopei

Napoli e Udinese si affrontano al Maradona nell'ultima giornata della Serie A 2025/2026. Entrambe le squadre hanno già raggiunto i propri obiettivi: gli azzurri si sono assicurati aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League con la vittoria di Pisa, mentre i friulani hanno conquistato una salvezza tranquilla. Per blindare anche il secondo posto alle spalle dell'Inter, al Napoli basterà un solo punto, a prescindere dai risultati di Roma e Milan. Ma la partita ha un sapore che va ben oltre la classifica: quella contro l'Udinese sarà quasi certamente l'ultima di Antonio Conte sulla panchina dei partenopei.

Come arriva il Napoli: la vittoria di Pisa e l'addio di Conte che cambia tutto

Conte lascia il Napoli dopo due stagioni che hanno portato in dote uno scudetto e una Supercoppa Italiana, rimettendo la squadra al centro della Serie A. La decisione sembra definitiva: il tecnico salentino se ne andrà rinunciando agli 8 milioni garantiti dal contratto fino a giugno 2027, a conferma del rapporto speciale con il presidente De Laurentiis per una separazione consensuale e amichevole. Si attende soltanto l'annuncio ufficiale che potrebbe avvenire proprio dopo la partita con l'Udinese. In campo però Conte non ammetterà distrazioni: squadra in ritiro già da sabato e massima concentrazione per portare a casa il risultato.

Come arriva l'Udinese: la sconfitta con la Cremonese e un finale di stagione senza ambizioni

Nell'ultimo turno l'Udinese ha perso in casa contro la Cremonese per 0-1, risultato che non ha però stravolto la classifica dei friulani. La partita al Maradona assume per entrambe le squadre i contorni di passerella e congedo, con Conte e Runjaic privi di assilli ed ambizioni di classifica nei restanti novanta minuti del campionato. Kosta Runjaic con tutta probabilità rimarrà saldamente alla guida dei friulani nella prossima stagione, e vorrà chiudere l'annata corrente con un risultato positivo.

Le ultime sul Napoli: Milinkovic-Savic torna titolare, Spinazzola in ballottaggio con Gutierrez

Tra i pali si registra il ritorno di Vanja Milinkovic-Savic, pronto a riprendersi il posto a scapito di Meret. Davanti a lui nessuna sorpresa nel pacchetto arretrato: la linea a tre sarà guidata Rrahmani affiancato da Di Lorenzo e Buongiorno. A centrocampo conferma per Politano sull'out di destra, la cerniera centrale sarà affidata alle geometrie di Lobotka e alla fisicità di McTominay, mentre a sinistra è aperto il ballottaggio tra Spinazzola e Gutierrez. In attacco, Elmas resta in pole su De Bruyne, completano il tridente Hojlund e Alisson Santos.

Le ultime sull'Udinese: ballottaggio in porta, Piotrowski per Miller, Zaniolo out

In casa friulana ballottaggio aperto tra i pali tra Okoye e Padelli, con il nigeriano leggermente favorito. A centrocampo Miller insidia Piotrowski per una maglia da titolare, mentre sulle corsie esterne oltre Ehizibue c'è la novità Arizala. In attacco Davis è certo del posto, con Buksa favorito su Gueye come partner. Fuori causa invece Zanoli, Ekkelenkamp e Zaniolo per infortunio.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) domenica 24 maggio ore 18:00

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Milinkovic-Meret 55-45%, Spinazzola-Gutierrez 55-45%, Elmas-De Bruyne 55-45%

Indisponibili: Lukaku, Neres

UDINESE (3-5-2) probabile formazione: Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Piotrowski, Arizala; Davis, Buksa. Allenatore: Kosta Runjaic

Ballottaggi: Okoye-Padelli 55-45%, Piotrowski-Miller 55-45%, Arizala-Zemura 55-45%, Buksa-Gueye 60-40%

Indisponibili: Zanoli, Ekkelenkamp, Zaniolo

Le statistiche chiave:

Napoli: 73 punti in 37 partite, 57 gol fatti e 36 gol subiti, secondo posto

Udinese: 50 punti in 37 partite, 45 gol fatti e 47 gol subiti, decimo posto

Quote bookmakers: Vittoria Napoli 1.60 - Pareggio 3.80 - Vittoria Udinese 5.50

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