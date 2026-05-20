Retroscena su Conte, famiglia spiazzata dall'addio: "Volevano restare a Napoli"

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Antonio Conte avrebbe già sciolto ogni riserva sul proprio futuro, comunicando ad Aurelio De Laurentiis la volontà di lasciare il Napoli

Antonio Conte avrebbe già sciolto ogni riserva sul proprio futuro, comunicando ad Aurelio De Laurentiis la volontà di lasciare il Napoli senza possibilità di ripensamenti. Secondo quanto emerso, le parti avrebbero trovato un’intesa per separarsi senza tensioni né penali, attraverso una risoluzione consensuale che consentirà al tecnico e al suo staff di rinunciare al terzo anno di contratto previsto.

Intanto emergono anche alcuni retroscena legati alla sfera personale dell’allenatore. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la decisione di Conte avrebbe sorpreso perfino la sua famiglia. Né la moglie né la figlia, infatti, avrebbero manifestato il desiderio di lasciare Napoli, città nella quale si erano ambientate perfettamente.

Il quotidiano racconta inoltre che, da parte di entrambe, “c’era la voglia di continuare a vivere qui”, dettaglio che rende ancora più significativa e sofferta la scelta maturata dall’allenatore salentino.