CdS annuncia: "Fatta per Zaccagni! Arriverà a giugno, la cifra definitiva"

Arriverà a giugno, ma è fatta: secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli ha concluso l'acquisto dall'Hellas Verona di Mattia Zaccagni. L'esterno offensivo, anni 25, si trasferirà in estate e costerà circa 10 milioni di euro. Il quotidiano spiega che non verrà ufficializzato ora come un anno fa Rrahmani, ma il calciatore si trasferirà comunque a Napoli al termine di questa stagione.