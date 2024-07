Cds - Manna incontra l'agente di Kvaratskhelia: non è ancora arrivato il sì al rinnovo

vedi letture

Un incontro, un altro, per avvicinarsi ancora, per provare a ridurre i tempi d'attesa per il definitivo sì. Il Napoli lavora al rinnovo di contratto di Khvicha Kvaratskhelia. Dopo aver respinto l'assalto del Psg, rifiutando un'offerta da 110 milioni, il club aspetta la risposta del giocatore. Nuovi contatti tra il suo agente, Mamuka Jugeli, arrivato in Italia, e Giovanni Manna.

Le parti si sono incontrate di nuovo a Milano, ieri, dopo il blitz tedesco di De Laurentiis e del ds azzurro. A Düsseldorf, la scorsa settimana, c'era stata una chiacchierata con lo stesso giocatore e il suo agente. Il Napoli aveva presentato la sua offerta ufficiale di rinnovo. Un passo concreto per dimostrare stima e fiducia al calciatore e per blindarlo. Non c'è ancora il sì, serviranno altri incontri. Lo scrive il Corriere dello Sport.