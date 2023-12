Cds - Zielinski non firma il rinnovo: assalto Juve e Inter per averlo a zero

Piotr Zielinski non firma il rinnovo e a gennaio potrà già accordarsi a zero con altri club. E' duello Juventus-Inter per il centrocampista polacco

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Piotr Zielinski non firma il rinnovo e a gennaio potrà già accordarsi a zero con altri club. E' duello Juventus-Inter per il centrocampista polacco. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Il mercato che sta per decollare va dalla A di Anguissa alla Z di Zielinski e riparte da due terzi del centrocampo dello scudetto del Napoli. La Juve non si lascerà contagiare dai trent’anni e se ne starà nella penombra, consapevole di dover duellare con l’Inter e di essere costretto a fronteggiare l’eventuale desiderio di De Laurentiis di mescolare le carte in tavola".