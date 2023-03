Rai - ADL vuole blindare Osimhen: per venderlo chiede 150mln. 4 top club sull’attaccante

"Per ora il grandi club parlano solo con l’entourage della punta".

Nel corso della ‘Domenica Sportiva’, il giornalista Rai Ciro Venerato ha fatto il punto sul mercato del Napoli: “ Duplice obiettivo azzurro entro fine maggio, blindare scudetto e Osimhen . De Laurentiis sa che sarà difficile trovare una sintesi tra esigenze del club e ambizioni del nigeriano, che insieme a Leao sarà l’attaccante più richiesto nella prossima sessione estiva. Il Napoli da almeno due mesi sta valutando punte di vario tipo, evidentemente non vuole farsi cogliere impreparato quando arriveranno offerte ufficiali.

Per ora il grandi club parlano solo con l’entourage della punta. Il PSG vanta rapporti datati con De Laurentiis, dopo Lavezzi, Cavani e Fabian potrebbe toccare a Osimhen pupillo di Campos e Galtier. Resta la Premier, Arsenal preferito, duello Chelsea-Manchester United. Asticella alta per il cartellino, il lungimirante De Laurentiis chiede 150mln per il suo fuoriclasse”.