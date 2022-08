Repubblica - Petagna-Monza, il Napoli blocca l'attaccante: ADL frena l'affare Simeone

La trattativa con il Verona per Simeone sta vivendo momenti difficili.

Andrea Petagna aspetta il via libera da parte del Napoli per raggiungere Monza. L'accordo tra l'attaccante e il club brianzolo c'è, così come quello tra Napoli e Monza. Ma il centravanti resta per ora a Napoli, perché la trattativa con il Verona per Simeone sta vivendo momenti difficili. L'accordo tra De Laurentiis e Setti - prestito oneroso a 2 milioni di euro, più obbligo di riscatto a 12,5 milioni - è stato trovato da tempo, ma nelle ultime ore i dubbi del patron azzurro hanno frenato l'affare. Il Napoli è disposto a rispettare le cifre concordate con gli scaligeri, ma vorrebbe inserire il diritto di riscatto invece dell'obbligo. A riferirlo è l'edizione online di Repubblica.