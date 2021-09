Sky - Due ballottaggi dietro, Demme in rampa di lancio: la probabile per lo Spartak

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha dato sul suo sito le ultime sulla formazione del Napoli che domani affronterà lo Spartak Mosca nel secondo match del Gruppo C di Europa League: "Spalletti farà rifiatare alcuni dei suoi uomini, complice anche la prossima sfida in campionato in trasferta contro la Fiorentina. In porta ballottaggio serrato tra Ospina e Meret, così come sulla fascia sinistra Mario Rui è insidiato da Di Lorenzo. Recuperato Demme, il centrocampista potrebbe prendere il posto di uno tra Anguissa e Fabian Ruiz. Dovrebbe partire dalla panchina Dries Mertens, tornato a pieno regime".

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Elmas; Lozano, Osimhen, Insigne. All.: Spalletti