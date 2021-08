Sky - La priorità di Insigne è restare a Napoli: possibile permanenza in scadenza

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport ed inviato a Castel di Sangro, è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare: “Insigne vuole restare a Napoli, la sua priorità è rimanere in azzurro. Però Lorenzo è consapevole di essere di fatto in vendita. Di giocatori incedibili non ce ne sono, per lo più nel Napoli che deve ridurre il monte ingaggi. Se deve andare via, vuole andare in una squadra che lo mette al centro del progetto. In primo piano. L’entourage si sta legittimamente guardando intorno.. Ci sono stati degli interessamenti di club esteri e anche dell’Inter, ma al momento nessuno ha scaldato il cuore di Insigne. La situazione è in divenire. Se non si troverà una soluzione, Insigne si metterà l’anima in pace e resterà un anno in scadenza”.