Sky - Lukaku, il Milan insidia il Napoli: il Chelsea non apre al prestito

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ha tre obiettivi primari. La prima scelta per la difesa è Alessandro Buongiorno del Torino. Per quanto riguarda l’attacco, se ne parlerà solo dopo la cessione di Osimhen su cui c’è soprattutto l’Arsenal ma che non si è avvicinato alle richieste del Napoli. L’altro obiettivo è un quinto a destra, slegato da Di Lorenzo, fondamentale per Antonio Conte e che può fare sia il braccetto che il laterale.

Romelu Lukaku ha avuto un contatto con il tecnico leccese, i due si sono sentiti, ci sarebbe anche una disponibilità di massima, ma nelle ultime ore, secondo quanto riferito da Gianluca DI Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, ai microfoni di 'Calciomercato l'originale’, anche il Milan è sulle tracce del belga. Il club rossonero ha chiesto informazioni al Chelsea (con cui ha ottimi rapporti) per il prestito dell'attaccante belga, ma resta da capire se poi proverà a prenderlo davvero o no. Il club inglese però al momento non apre alla cessione in prestito.