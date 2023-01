Sky - Tutto fatto per lo scambio Sirigu-Gollini: ecco il giorno della chiusura

E’ praticamente tutto fatto tra Napoli e Fiorentina per lo scambio di portieri

© foto di Federico De Luca

E’ praticamente tutto fatto tra Napoli e Fiorentina per lo scambio di portieri che coinvolgerà Salvatore Sirigu e Pierluigi Gollini. Questione di pochi giorni e l'affare verrà concluso con l'ex portiere del Genoa che si trasferirà in Toscana, mentre il percorso inverso farà l'ex numero uno del Tottenham che dunque sarà il nuovo vice-Meret. Secondo quanto riferito da Sky Sport, sarà lunedì il giorno in cui si chiuderà l’operazione tra le due squadre.