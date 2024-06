Sportitalia - Telefonata Thiago Motta-Di Lorenzo: confermata la disponibilità alla Juventus

C’è stato un contatto diretto tra Thiago Motta ed il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo.

Prosegue il tormentone Giovanni Di Lorenzo. I due giorni a Napoli di Antonio Conte, in cui ha incontrato anche l'agente del capitano del Napoli, non hanno portato ad una particolare schiarita. Il tecnico del Napoli ha ribadito al procuratore la fiducia incondizionata nel giocatore e la volontà di trattenerlo visto che lui lo considera un punto fermo del suo Napoli.

Non è cambiata però la posizione del giocatore con l'agente Giuffredi che ha ribadito la volontà di andare via. Secondo quanto riportato in esclusiva dal direttore di Sportitalia Michele Criscitiello durante la puntata di Sportitaliamercato, c’è stato un contatto diretto tra Thiago Motta ed il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo. Nel corso del dialogo l’esterno ha confermato la totale disponibilità per il trasferimento in bianconero in estate.