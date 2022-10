Sportmediaset - Incubo Coppa d'Asia: possibile cambio date e il Napoli può perdere Kim

Il Qatar, sede della Coppa del Mondo che si disputerà dal 20 novembre al 18 dicembre, ospiterà anche la Coppa d'Asia 2023.

Il Qatar, sede della Coppa del Mondo che si disputerà dal 20 novembre al 18 dicembre, ospiterà anche la Coppa d'Asia 2023. L'annuncio è arrivato poche ore fa, dopo il ritiro ufficiale della candidatura della Cina a causa della pandemia: "Il Comitato Esecutivo dell'Asian Football Confederation (AFC) ha confermato oggi che la Qatar Football Federation (QFA) sarà la Federazione ospitante per la Coppa d'Asia 2023". Il Qatar ha vinto l'ultima edizione della competizione.

Cambiano le date?

A causa delle elevate temperature estive in Qatar è possibile che le date del torneo vengano spostate. Dunque non più a giugno, ma in inverno. E, nel caso come per il Mondiale le date scelte andassero tra novembre e dicembre del 2023, il Napoli perderebbe Kim a metà della prossima stagione, come accaduto lo scorso anno con Anguissa e Koulibaly per la Coppa d'Africa.