I tre dimenticati da Gattuso: quando giocheranno?

Ci sono tre calciatori che non hanno quasi mai giocato, che restano in panchina, si vedono poco. Sono Lobotka (qui il nostro approfondimento), Rrahmani e Ghoulam. I numeri e le statistiche sono chiare: il primo ha giocato appena 423' e non è mai partito da titolare, il difensore ex Verona hanno giocato appena 149' in questa stagione e, infine, Ghoulam, 406' in stagione, eternamente vice Mario Rui, mai tornato ai suoi livelli dopo il doppio infortunio. Sorge spontanea una domanda: quando avranno una chance? E se non accadrà, perché uno è stato acquistato, il centrale, e gli altri due non vengono messi sul mercato?