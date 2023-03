Italia, Politano alla Rai: "Prestazione non di alto livello ma conta il risultato. Da qui in avanti bisogna vincerle tutte”

Matteo Politano, attaccante del Napoli e della Nazionale, ha parlato ai microfoni della Rai dopo la vittoria dell'Italia contro Malta.

Matteo Politano , attaccante del Napoli e della Nazionale, ha parlato ai microfoni della Rai dopo la vittoria dell'Italia contro Malta: " Oggi dovevamo vincere per forze e l’abbiamo fatto anche se la prestazione non è stata di altissimo livello, però alla fine a volte conta il risultato. Oggi era importantissimo sbloccare subito il risultato, perché loro erano partiti molto forte ed hanno creato anche un’occasione. Siamo stati bravi a sbloccarla e poi nel fare subito il 2-0. Sicuramente potevamo fare meglio, soprattutto negli ultimi 25 metri, però bisogna lavorare bene con la punta, con gli esterni e i terzini.

Vittoria fondamentale per risollevare lo spirito? “Sì, soprattutto per il morale oggi era importante vincere e rimetterci in pista, perché da qui in avanti bisogna vincerle tutte”.