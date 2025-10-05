Juan Jesus a Dazn: “Bene chi è entrato! Io sto bene, spero di giocare altri 5-6 anni qui”

Il difensore azzurro Juan Jesus ha parlato nel post-partita di Napoli-Genoa ai microfoni di DAZN: "Cosa è cambiato nella ripresa? Chi è entrato, lo ha fatto bene: questo dimostra la forza del gruppo, tutti danno il suo contributo, chi entra e chi esce. Dobbiamo continuare così, il gruppo deve dare una mano perché il campionato e lungo e ci sono tante partite: dobbiamo continuare su questa strada. Posso parlare pure per me stesso: ci sono fuori Amir (Rrahmani, ndr) e Buongiorno, ma l'importante è farsi trovare pronti per aiutare la squadra.

Titolarità mi aiuta? Nel mio contratto non c'è scritto che devo giocare ma che devo dare il massimo per aiutare il Napoli. Penso sempre e solo alla squadra: oggi giocano 11, magari alla prossima ne giocano altri 11. L'importante è che diamo il 100%, come ci dice il mister Conte, che chi entra e chi esce comunque deve dare sempre il 100% per rispettare la maglia del Napoli. Comunque abbiamo uno scudetto da difendere!Comunque abbiamo uno scudetto da difendere.

Anguissa fa solo gol pesanti? Lui è un pezzo importante, è arrivato insieme a me a Napoli. Fa gol pesantissimi! Vuole tenersi umile ma è un calciatore importantissimo per noi: menomale che fa questi gol cosi pesanti. Spero ne faccia tanti altri come questo.

100 presenze col Napoli? Per me è un traguardo importante, sono 14-15 anni che sono in Italia. Ho giocato con Inter, Roma e Napoli, facendo sempre più di 100 presenze e sono felice: qui con 100 presenze ho vinto due scudetti e sappiamo il peso di questi due scudetti vinti qui! lo voglio continuare: ho 34 anni ma posso giocare altri 5-6 anni che sto bene! E devo ringraziare lo staff, sto andando benissimo e spero di fare altre 100 presenze qui perché è una società e una squadra in cui mi sento a casa e sto bene".