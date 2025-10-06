L'arma in più di Conte: Vanja il valore aggiunto sulla pressione avversaria

Vanja Milinkovic-Savic è l'uomo in più del Napoli sulla pressione degli avversari. Ad esaltare le doti del portiere serbo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Sembra un paradosso, ma il portiere serbo diventa un uomo chiave in costruzione quando gli avversari ti pressano in maniera feroce come ha fatto la squadra di Vieira.

Le difficoltà avute nel primo tempo nell'impostazione sono state arginate con una mossa semplice, per alcuni "antica", ma che può diventare un'arma importante per questo Napoli: il lancio lungo. Avere un numero uno che ha la facilità e la precisione di calcio di Vanja è un valore aggiunto, ti consente di verticalizzare anche quando ti vengono a prendere alti uomo contro uomo. Il gol del pareggio è nato proprio così, settanta metri di traiettoria pennellata" sottolinea il quotidiano.