Gazzetta: "De Bruyne spacca le partite, criticato per giustificare le difficoltà di altri"

"E pensare che qualcuno in città, dopo Milano, cominciava a dubitare dell’importanza di De Bruyne in questa squadra". Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport esalta il centrocampista belga: "Obiezione sacrilega, di chi è sconnesso con la realtà. Kevin è luce, può non essere più il fenomeno che trascinava il City in Premier e in giro per l’Europa, ma resta un tesoro tecnico inestimabile, un patrimonio del calcio mondiale.

Che Napoli ora si può godere appieno, in tutta la sua bellezza e la sua magia. Kevin spacca le partite, disegna calcio. Il resto è noia. È voler cercare un pretesto per giustificare le difficoltà di altri. Col 4-3-3 il Napoli ha fatto molta più fatica. E con Kevin in campo sono aumentati i giri del motore azzurro, raggiungendo il massimo della potenza. Perché una cosa è assaltare l’area di rigore, un’altra è farlo con logica, idee e intuizioni vincenti”.