Repubblica sull'Amarcord Scudetto di Conte: "Male Neres e McTominay nonostante il 4-3-3"

L’edizione odierna di Repubblica dedica ampio spazio alla sfida del Maradona tra Napoli e Genoa, analizzando scelte e sviluppi della serata. Secondo il quotidiano, Antonio Conte ha inizialmente pagato il prezzo del turnover e della prova opaca di David Neres e Scott McTominay. Nemmeno il ritorno al 4-3-3 “amarcord scudetto” ha dato i frutti sperati, tanto che il modulo è stato rapidamente accantonato.

La svolta è arrivata a inizio ripresa con l’ingresso di Kevin De Bruyne: il campione belga ha trasformato il volto della squadra, confermandosi elemento imprescindibile nello scacchiere azzurro. Alla fine, per il Napoli è valsa la legge del Maradona, che resta un fortino: percorso immacolato in questo avvio di stagione con quattro successi consecutivi.