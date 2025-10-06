Repubblica sull'Amarcord Scudetto di Conte: "Male Neres e McTominay nonostante il 4-3-3"
L’edizione odierna di Repubblica dedica ampio spazio alla sfida del Maradona tra Napoli e Genoa, analizzando scelte e sviluppi della serata. Secondo il quotidiano, Antonio Conte ha inizialmente pagato il prezzo del turnover e della prova opaca di David Neres e Scott McTominay. Nemmeno il ritorno al 4-3-3 “amarcord scudetto” ha dato i frutti sperati, tanto che il modulo è stato rapidamente accantonato.
La svolta è arrivata a inizio ripresa con l’ingresso di Kevin De Bruyne: il campione belga ha trasformato il volto della squadra, confermandosi elemento imprescindibile nello scacchiere azzurro. Alla fine, per il Napoli è valsa la legge del Maradona, che resta un fortino: percorso immacolato in questo avvio di stagione con quattro successi consecutivi.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro