Juve-Napoli 0-0, la pagelle: muro difensivo, che impatto di McTominay! Lukaku soffre, Neres mina vagante

Meret 6 - Esce dalla gara per un fastidio muscolare. Dal 36’ Caprile 6 - Mai impegnato.

Di Lorenzo 7 - Due belle chiusure su traversoni arrivati dalla destra. Ammirevole nella sfida col talento turco Yildiz. Prova da capitano.

Rrrahmani 7 - Gioca una gara di grande pulizia, compiendo tanti interventi anche molto importanti. In grande ripresa.

Buongiorno 7 - Sempre attento, con fisicità e lucidità nel gestire le situazioni delicate. Molto solido e con una crescente intesa con i compagni di reparto.

Olivera 5,5 - Da una bella chiusura su Nico Gonzalez parte la prima occasione interessante per il Napoli. Bravo e reattivo anche su un cross velenoso di Yildiz. Sbaglia qualche appoggio di troppo nel secondo tempo.

Lobotka 6 - Inizia in sordina ma cresce col passare dei minuti, senza però riuscire a trovare la giusta continuità. Gilmour sv

Anguissa 6,5 - Guida la pressione del Napoli, con applicazione ed ordine. Fino alla fine a dirigere le operazioni da leader ritrovato.

McTominay 7 - Si piazza in mediana e fa valere il suo passo. Recupera palloni interessanti e va vicino al gol al 29’ con un destro da fuori.

Kvaratskhelia 6 - Gioca tanti palloni, cercando sempre lo spazio per andare alla conclusione. Viene tenuto a bada e alla fine Conte lo sostituisce. Dal 71’ Folorunsho 5,5 Perde un pallino sanguinoso nel finale e sbaglia alcune scelte in fase offensiva.

Politano 7 - Si sacrifica molto, senza risparmiare anche interventi ruvidi. Nel finale del primo tempo sfiora il gol con una punizione velenosa. Grande giocata ad inizio ripresa con un Coast to Coast che avrebbe meritato maggiore fortuna. Esemplare per il sacrificio in fase di non possesso. Dal 71’ David Neres 6,5 Mette vivacità alla squadra nel finale.

Lukaku 5,5 - Poco lucido nel gestire un bel pallone che gli arriva in area Juve da McTominay. Lotta con Bremer, che gli lascia davvero poco spazio. Non difetta nell’impegno, ma perde il duello col centrale brasiliano della Juve. Dal 71’ Simeone 5,5 Fatica anche lui con Bremer e sbagliare

Conte 7 - Spiazza tutti, e pure Motta, col cambio modulo che non dà riferimenti alla Juve. Nella ripresa la Juve cresce, ma il suo Napoli sa lottare.