Kim agli ottavi, Olivera torna a casa! Clamoroso epilogo nel Gruppo H: ribaltone al 90', dramma Uruguay

All'ultimo secondo Mathias Olivera e compagni sono stati scavalcati dalla Corea proprio per la rete di Hwang al 91'. Kim agli ottavi.

Storico successo della Corea del Sud (Kim Min-jae, uscito malconcio contro il Ghana, solo in panchina), che battendo il Portogallo so è qualificata agli ottavi del Mondiale di Qatar. I gol di Hwang Hee-Chan e Kim Young-gwon ribaltano l'iniziale vantaggio di Horta, spedendo la Corea al secondo posto virtuale del Gruppo H. Un successo avvenuto in pieno recupero e in rimonta.