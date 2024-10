Kvara a Dazn: "Scudetto? Ci credo, possiamo rifarlo. Lukaku? Che leader e che persona!"

Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 2-0 in trasferta contro il Milan. Di seguito le sue dichiarazioni.

Kvara, è il tuo primo gol a San Siro ed al Milan, per quanto hai sognato questo momento?

"Stavo lavorando per questo. La cosa più importante è che la squadra ha vinto oggi, abbiamo dimostrato grande mentalità e penso meritiamo la vittoria. Sono molto contento per la squadra e siamo tutti entusiasti".

Credi allo scudetto?

"Si, ovviamente. Abbiamo una squadra che ci crede, stiamo andando molto bene e dobbiamo continuare così. Dobbiamo vincere tutte le partite, è questo che dobbiamo fare. Continuiamo così, sappiamo che possiamo farlo un'altra volta".

Cosa hai detto a Lukaku quando è arrivato a Napoli

"Gli ho detto che il Napoli ha dei grandi tifosi, lui già sapeva che Napoli è una città che vive per il calcio, e se la sta godendo".

Ti trovi bene a giocare con Lukaku?

"Ovviamente sì, mi trovo veramente bene con lui. È una grande persona, molto umile, e noi sappiamo che è uno dei leader della nostra squadra. È veramente un bravo ragazzo e un gran giocatore, lo sappiamo tutti".