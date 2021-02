Era febbraio, precisamente il 2 febbraio del 2019. Alllo Stadio San Paolo, al tempo si chiamava ancora così, si giocava un Napoli-Sampdoria che sembrava somigliare a tanti altri. Sulla panchina c'era Carlo Ancelotti, in mezzo al campo con la fascia da capitano Marek Hamsik, che stava giocando la sua 520esima partita con la maglia del Napoli.

Marek lo sapeva dalle prime ore del mattino, sarebbe stata l’ultima giocata con quella pelle azzurra. E badate bene: pelle, non maglia. Perchè le maglie finiscono in lavatrice, la pelle no. Quella non va via nemmeno se azioni la centrifuga. Portandosi appresso un peso ancor più schiavo dell’implacabile legge della gravità, poiché non poteva dirlo ancora alla sua gente, scende in campo con la solita maglia, il solito numero, la solita classe. La gara è un dominio Napoli, con lo slovacco che sblocca la gara con l'apertura geniale per Callejon che porterà poi al gol di Milik. Una gemma, poco prima di dire addio alla sua gente.

Così, quando al minuto 74 di quel Napoli-Samp il tabellone luminoso compone la cifre ’17’ accade quello che accade ad ogni popolo quando arriva il momento della rivoluzione: muoversi tutti nella stessa direzione. In quel caso, verso l’alto. Non c’era un motivo ben preciso, o forse sì. Erano tutti in piedi quando Marek lasciava il campo a Diawara, che in quel momento stava dall’altra parte, marginale, della storia. Gli occhi, le mani, le lacrime, i sospiri, gli abbracci erano tutti per lui. Perchè quel tizio, aveva detto all’altro tizio, che aveva poi detto all’altro tizio, che quella poteva essere l’ultima volta di Hamsik con la maglia del Napoli.

Sono passati due anni da quella data, che ha cambiato la storia recente del Napoli. Ha chiuso un ciclo, al quale forse si è rimasti aggrappati ancora per troppo. Quella doveva essere l'occasione di una grande svolta, mai praticata fino in fondo. Di fatto la cessione più dolorosa degli ultimi anni, sul piano emotivo e tecnico. Ci manchi Marek. Ci manchi tanto. Ci manchi sempre.