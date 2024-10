La sosta per alzare il livello: cinque gare per blindare il primato

Quest'oggi ultimo giorno di fatica a Castel Volturno, poi si riprenderà martedì - con i primi nazionali al rientro - per far partire la settimana che porterà alla sfida tutt'altro che agevole e scontata sul campo dell'Empoli. Ci saranno subito gli italiani (Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori) che termineranno lunedì sera contro Israele i loro impegni, così come Rrahmani, Lobotka, Kvara, Ngonge ed Anguissa. L'ultimo a rientrare sarà chiaramente Olivera ed il discorso potrebbe condizionare la sua presenza da titolare (è favorito Spinazzola).

La sosta per arrivare al top

Antonio Conte ha sfruttato questa settimana per spingere dal punto di vista fisico, non solo per portare definitivamente al top Neres e Lukaku, quest'ultimo reduce dal secondo no alla nazionale belga in due mesi, ma anche per recuperare Meret che però potrebbe saltare Empoli a scopo precauzionale e rientrare nella gara successiva col Lecce. Una settimana di lavoro utile per mettere dunque finalmente in pari tutto il gruppo, compresi gli arrivi di fine agosto e provare ad alzare ulteriormente il livello in una fase già molto pesante del campionato.

Dare continuità

L'obiettivo è continuare sullo stesso trend: il Napoli è reduce da cinque vittorie nelle ultime sei di campionato (sei su sette includendo anche l'ultima di Coppa Italia) e la squadra di Antonio Conte avrà l'occasione di incrementare il bottino sfidando Empoli e Lecce prima dell'inizio dei big-match. Considerando gli incroci tra le rivali, se il Napoli dovesse fare bottino pieno si presenterebbe addirittura dopo un allungo alla sfida sul campo del Milan. Dal prossimo ciclo di gare, prima della prossima sosta, ovvero Empoli, Lecce, Milan, Atalanta, Inter, si capirà già molto delle reali ambizioni del Napoli.