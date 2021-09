La stessa foto che fa tremare i tifosi del Napoli

Una foto simile, quasi identica, differente solo per il soggetto. Da Bakayoko ad Anguissa, non cambia la posa. Mani ben visibili e un sorriso fiero, la certezza di far bene. C'era grande entusiasmo un anno fa quando l'ex Milan e di nuovo attuale rossonero arrivò a Napoli. Foto di rito (in basso) ma poi stagione deludente non solo per colpa sua. Ora la nuova foto vede in posa Anguissa. C'è chi scommette sia più forte di Bakayoko ma come sempre sarà solo il campo ad esprimersi.