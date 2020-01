Lazio-Napoli 1-0, le pagelle: Ospina vanifica una grande prova. Insigne leader, male Callejon

Ospina 4,5 - Ampiamente positivo fino all'errore che decide la gara, rischiando troppo su Immobile che va a contrasto ed arpiona regolarmente il pallone. Fino a quel momento era uscito bene dalla pressione con i piedi ed aveva dato sicurezza tra i pali, forse proprio per questo ha fin troppa sicurezza in quella circostanza.

Hysaj 6,5 - Sembra di rivedere il giocatore degli anni di Sarri. Preciso in uscita, si gira sempre su se stesso e manda a vuoto il pressing della Lazio, nella ripresa accompagna anche l'azione sfondando in due occasioni.

Di Lorenzo 5,5 - Un punto in meno per il mancato salvataggio sulla linea di porta. Non è di certo un intervento agevole, ma probabilmente sbaglia nel tentativo di rinviare troppo forte anzichè intercettarla semplicemente, non essendoci avversari nelle vicinanze ma solo Manolas in aiuto. Per il resto è perfetto, senza sbavature e adattandosi al giro palla sul centro-sinistro.

Manolas 6,5 - Limita bene Immobile, se la cava nel giro-palla sulla pressione biancoceleste trovando spesso Fabian centralmente. Nella ripresa si mette in evidenza con un paio di recuperi velocissimi scappando all'indietro.

Mario Rui 6,5 - Nel primo tempo il Napoli si appoggia quasi esclusivamente su di lui, ma diventa prevedibile e la squadra di Inzaghi chiude bene i varchi. Tiene bene la posizione e nella ripresa ha più spazi per affondare e creare le combinazioni con Insigne.

Allan 6 - Nel primo tempo piatto degli azzurri è l'unico a tentare qualche percussione, ma non trova la porta. Non riesce nel recupero alto del pallone, ma è comunque importante nelle due fasi di gioco. Spende tanto, viene richiamato in panchina per una punta in più (dall'84' Llorente sv - Subito pericoloso di testa, ma la conclusione viene respinta a pochi passi dalla linea di porta)

Fabian 5,5 - Fatica in quel ruolo, ma probabilmente è all'ultima uscita da vertice basso. Tocca troppe volte il pallone, come quando al terzo tocco Caicedo gliela ruba e rischia di battere a rete. Si ripete nella ripresa, lanciando la ripartenza anche se cresce quando il Napoli ha più controllo.

Zielinski 6,5 - Ampiamente positivo. Si sacrifica in pressione e nei recuperi, ma sempre pronto a spingere la ripartenza. Nella ripresa combina bene con Insigne, sfiora il gol del vantaggio che si stampa sul palo interno.

Callejon 5 - Tanto sacrificio, tanti duelli, contribuisce al giro palla, ma non incide mai nell'ultima parte di campo né individualmente né nelle combinazioni. Probabilmente meritava di uscire molto prima (dall'88' Elmas sv)

Milik 6 - Difficile giudicarlo negativamente, visto che ha pochi palloni giocabili, su quei pochi riesce a fare da velo, dialogare o aprire sugli esterni anche se non manca una svirgolata ed uno stop non preciso. Nella ripresa svaria di più e poi nel finale da fuori impegna il portiere.

Insigne 7 - Meno al tiro, più nel vivo del gioco con enorme qualità. Da elogiare per l'enorme spirito di sacrificio, rincorrendo Lazzari fino alla bandierina, per poi alzarsi prontamente e fornire sempre uno scarico nonostante la compattezza della Lazio. Sulla conclusione della ripresa Milik era solo al centro, ma ci sta la conclusione. Lucido e preciso, finalmente, nelle combinazioni con Zielinski per entrare in area. Bellissima la girata nel finale che era diretta all'angolino (dal 91' Lozano sv - Resta inspiegabilmente in panchina con entrambi gli esterni molto stanchi già dal 75')