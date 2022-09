Lazio-Napoli 1-2, le pagelle: Kvara imprendibile, Lobo-Anguissa dominano, super-Kim e impatto Politano

Le pagelle di Lazio-Napoli 1-2

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Meret 6,5 - Lascia la firma con una bella parata sul 2-1 all'interno di una prova in cui non viene sollecitato molto ma si disimpegna comunque bene con i piedi anche sotto pressione.

Di Lorenzo 6,5 - Qualche bella diagonale di pura lettura, poi per il resto soffre solo quando la Lazio orchestra qualche due contro uno. Sbaglia poco o nulla anche sotto pressione e chiude col 97% di precisione.

Rrahmani 7 - Il Napoli concede alla Lazio solo conclusioni piuttosto complicate ed è merito dell'applicazione anche dell'ex Verona che accorcia spesso come può dando un segnale anche ai compagni.

Kim 7,5 - Bravo a liberarsi e saltare più in alto di tutti per siglare il meritato pareggio degli azzurri. Preciso in uscita, tentando spesso l'imbucata ma senza mai rischiare sotto pressione.

Mario Rui 6,5 - Tiene la posizione con ordine, esce sempre con qualità anche quando la Lazio ha la forza per chiudere gli spazi nel primo tempo. Accompagna poco per il gioco spesso è diretto, ma la prova è positiva nonostante quel rischio alzando il gomito su Lazzari seppur senza affondare il colpo (dal 92' Olivera sv)

Anguissa 7,5 - Si divide bene gli spazi con Lobotka, l'intesa è automatica e la sua prestazione torna d'altissimo livello rispetto a quella col Lecce. Come Lobotka finisce i primi 45' senza un passaggio sbagliato e nella ripresa, nonostante la stanchezza dopo un'ora di gioco, chiude col 95% battagliando palla su palla anche fisicamente. Fantastico l'assist per Kvaratskhelia con la lucidità dei grandi giocatori.

Lobotka 7,5 - Il Napoli prende gol, ma da quel momento lui prende in mano la partita. Fa andare a vuoto la pressione di Sarri e sembra un computer: chiude il primo tempo col 100% di precisione e nella ripresa nonostante lo sforzo resta lucido e porta a casa comunque un ottimo 94%. (dal 92' Ndombele sv)

Zielinski 7 - Preso gol, in automatico diventa sottopunta in un Napoli che domina la metà campo offensiva. Prova a crearsi lo spazio nelle maglie strette della Lazio e spesso lo prende tutto, dialogando bene con Kvaratskhelia. Bellissimo l'angolo che porta al gol di Kim, per non parlare dell'assist a Kvara dopo una sterzata delle sue (Dal 68' Elmas 6 - Gestisce tante ripartenze con la Lazio che si sbilancia, a volte si mette in proprio anziché favorire i compagni)

Lozano 6 - Non demerita, anche se quando arriva sul fondo non riesce ad incidere più di tanto. Esce per un altro scontro alla testa che purtroppo lo vede protagonista (dal 46' Politano 7 - Bell'impatto sul match: dà ampiezza ed i compagni lo trovano sempre o lo lanciano con i giri giusti. Crea tanti pericoli e confeziona anche un assist bellissimo che Kvaratskhelia non sfrutta)

Osimhen 6,5 - Sempre una minaccia e la pressione che porta alla difesa libera spesso i compagni sull'esterno. Travolgente in mezzo a tre nella ripresa, ma Provedel gli nega il gol con un guizzo. E c'è anche un palo a portiere battuto. Finisce stremato dopo l'ennesimo scatto per alzare il pressing e rallentaere la Lazio.

Kvaratskhelia 7,5 - La Lazio lo raddoppia sistematicamente, allargando Patric o chiedendo aiuto alla mezzala. Così col passare dei minuti si accentra andandosi a ricercare la posizione: il palo gli nega un gol stratosferico, poi se ne divora un altro e Provedel lo chiude dopo un ottimo inserimento. Poi trova il 2-1 con una fucilata di prima intenzione. Devastante. E per Spalletti può fare persino molto di più. (dal 68' Raspadori 6 - Subito nel vivo del gioco, in una fase in cui il Napoli però prova a controllare e spesso non affonda con razionalità)