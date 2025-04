Le probabili formazioni di Napoli-Empoli: out Buongiorno, D'Aversa in emergenza

Il Napoli di Antonio Conte prepara la 32ª giornata di Serie A: gli azzurri ospiteranno l'Empoli di Roberto D'Aversa, al Maradona lunedì alle ore 20:45. È la prima delle ultime sette fatiche che restano agli azzurri prima della fine della stagione: la buona notizia è che il calendario prevede solo squadre della parte destra della classifica. Tuttavia questo non significa che saranno gare semplici, a partire proprio dall'Empoli: i toscani sono terzultimi a -2 dalla zona salvezza e si giocheranno tutto per trovare dei punti.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte dalla gara di Bologna perde Di Lorenzo e Anguissa per squalifica, in più sono da valutare le condizioni per il rientro di Spinazzola. Intanto Meret si riprende il posto tra i pali dopo l'influenza ma non ci sarà Buongiorno. Ancora una volta Juan Jesus con Rrahmani in difesa. Completano Mazzocchi e Olivera. A centrocampo riecco Gilmour - nettamente favorito su Billing - per affiancare Lobotka e McTominay, uscito malconcio al Dall'Ara ma che ha recuperato dalla botta subito. Confermato il tridente d'attacco Politano-Lukaku-Neres.

Le ultime sull'Empoli

Roberto D'Aversa deve fare i conti con altri tre infortuni: hanno chiuso la stagione anzitempo Kouamé, Zurkowski e Maleh. In totale nove gli indisponibili, ma non sta benissimo neanche Viti. Nel classico 3-4-2-1 in porta c'è Vasquez, difesa a tre formata da Goglichidze e probabilmente De Sciglio ai lati dell'uomo-mercato Marianucci. Sugli esterni di centrocampo Gyasi e Pezzella, in mediana agiranno l'ex Grassi insieme a Henderson. In attacco, a supporto della punta Esposito si muoveranno Cacace e Fazzini, quest'ultimo insidiato da Colombo che farebbe arretrare Esposito sulla trequarti.

Stadio Diego Armando Maradona lunedì 14 aprile ore 20:45

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Gilmour-Billing 70-30%

Diffidati: Olivera

Indisponibili: Contini, Buongiorno, Di Lorenzo (squalificato), Anguissa (squalificato)

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, De Sciglio; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito. Allenatore: Vincenzo Italiano

Ballottaggi: Fazzini-Colombo-Solbakken 50-30-20%, De Sciglio-Viti 55%-45%

Diffidati: Cacace, Henderson

Indisponibili: Ismajli, Maleh, Zurkowski, Anjorin, Kouame, Sazonov, Haas, Pellegri, Silvestri