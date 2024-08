Le probabili formazioni di Verona-Napoli: Simeone insidia Raspadori, dubbio Buongiorno

Parte da Verona il campionato del Napoli. La squadra di Antonio Conte, ancora a caccia di rinforzi pesanti dal mercato, deve sopperire anche a diverse mancanze - a partire naturalmente dal centravanti tipo per il tecnico - e far valere comunque la maggiore qualità sull'Hellas. Di fronte ci sarà la squadra di Zanetti, che inizia a sua volta un nuovo ciclo, probabilmente con una nuova filosofia di gioco oltre che un nuovo modulo, ed attende come negli ultimi anni l'ultima settimana di mercato per strappare prestiti e talenti da valorizzare per coniugare come negli ultimi anni i risultati sportivi ed economici grazie alle tante plusvalenze

L'incrocio al Verona alla prima giornata non è una novità per il Napoli. Le due squadre si sfideranno subito per la quinta volta nella loro storia in Serie A, la quarta di fila in trasferta per i campani in questa striscia. Dopo un pareggio e una sconfitta, il Napoli ha vinto ciascuna delle ultime due partite disputate contro i gialloblù al debutto stagionale di un massimo torneo: l’ultima proprio nell’anno dello scudetto con un rotondo 5-2. Inoltre gli azzurri sono in striscia aperta: il Napoli infatti vinto tutte le ultime sette partite alla prima giornata di Serie A ed è già record. Il Verona è anche la vittima preferita di Kvaratskhelia: è una delle due squadre, al pari del Sassuolo, contro cui il georgiano ha segnato più gol in Serie A, ben quattro, in altrettante sfide, inclusa la sua prima rete nel torneo quando il 15 agosto 2022, proprio al Bentegodi, il calcio italiano e non solo scoprì il suo talento.

Le ultime sul Verona - La squadra di Zanetti è ancora in costruzione ma dovrebbe proporre un 4-2-3-1 con Dawidowicz e Magnani al centro (favoriti su Coppola), Tcatchoua a destra e Frese recuerato a sinistra. Serdar e Duda dovrebbero agire al centro con più avanzati Suslov (non al meglio, eventualmente è pronto Kastanos), Harroui e Lazovic dietro la punta Tengstedt (decisamente in vantaggio su Mosquera).

Le ultime sul Napoli - Diversi dubbi per Antonio Conte: in rialzo le quotazioni di Simeone che insidia Raspadori, con Politano e Kvaratskhelia a supporto. In mediana Lobotka e Anguissa con Di Lorenzo a destra e Spinazzola a sinistra. In difesa dovrebbe farcela Buongiorno, che sta meglio dopo la distorsione di giovedì, nel terzetto con Rrahmani centro-destra e Olivera centro-sinistra. Senza Buongiorno, invece, cambierebbero molte caselle: ipotesi Juan Jesus oppure l'arretramento di Di Lorenzo in difesa (con Rrahmani al centro) e Mazzocchi titolare da esterno destro.

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tcatchoua, Dawidowicz, Magnani, Frese; Serdar, Duda; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti

Ballottaggi: Dawidowicz/Magnani-Coppola 55%-45%, Suslov-Kastanos 51%-49%

Napoli (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. All. Conte

Ballottaggi: Raspadori-Simeone 51%-49%, Buongiorno-Mazzocchi 55%-45%

Dove seguirla - Diretta Tv su Sky Sport, DAZN, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net