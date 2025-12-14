Prima pagina

Il Mattino: "McFratm spinge gli azzurri"

Il Mattino: "McFratm spinge gli azzurri"
Oggi alle 01:00Notizie
di Davide Baratto

"McFratm spinge gli azzurri", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, presentando la partita del Napoli con uno dei suoi calciatori più importanti. Il sommario: "Oggi l'Udinese per restare in vetta. Lo scozzese sempre più leader". Di seguito la prima pagina integrale.