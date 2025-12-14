Udinese-Napoli, ultime di formazione Sky: Conte fa un solo cambio rispetto a Lisbona

vedi letture

A differenza di quanto si è ipotizzato negli ultimi giorni, Antonio Conte farà solamente un cambio di formazione contro l'Udinese. Nessun turnover quindi, nonostante le fatiche in Champions League: come riporta Sky Sport, il tecnico azzurro inserirà Spinazzola al posto di Olivera, e per il resto confermerà gli stessi uomini. Dunque, ancora Neres e Lang nel tridente con Hojlund, altro turno in panchina per Politano.

UDINESE (3-5-2) probabile formazione: Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Ehizibue; Zaniolo, Davis. Allenatore: Kosta Runjaic

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola; Neres, Lang; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte