Esclusiva Da Lecce: "Di Francesco farà 4 cambi. Ecco cosa deve temere il Napoli..."

Niccolò Tessitore, match analyst di Lecce, è intervenuto ai microfoni di Tuttonapoli.net per fare il punto sulla squadra salentina, prossima avversaria del Napoli in campionato.

Come arriva il Lecce a questa sfida?

"Contro l'Udinese per me c'è stata una lettura totalmente sbagliata di Di Francesco, perché arriva ad approcciare questa partita con un 4-3-3 mettendo due centrocampisti di qualità ma leggeri a livello fisico, che sono Berisha ed Helgason. In una partita dove affronti un centrocampo non roccioso ma di più, con Karlstrom, Atta ed Ekkelenkamp che a livello fisico ti mangiano, il centrocampo non faceva filtro. Avevi retto a livello di equilibrio in tutte le altre partite con Coulibaly, Ramadani e Berisha, e arrivi a presentarti così subendo due gol nel primo tempo. Nel secondo tempo quasi la riprende perché passa al 4-2-3-1 con Banda e N'Dri e costringe i quinti dell'Udinese, Kamara e Zanoli, ad abbassarsi. Li abbiamo praticamente chiusi nella loro area di rigore, però becchi il 3-1 nel momento in cui stai attaccando come un pazzo, perché manca una figura come Coulibaly con cui il contropiede non sarebbe neanche partito. Comunque, come xG concessi il Lecce è tra e squadre peggiori fin qui".

Di Francesco ha annunciato che farà dei cambi: ci dai la probabile formazione?

"Secondo me conferma il 4-3-3. In porta Falcone, in difesa potrebbe togliere Danilo Veiga per mettere Kouassi, al centro Gaspar e Tiago Gabriel anche se potrebbe lanciare Siebert, poi a sinistra Gallo. A centrocampo rimetterà Coulibaly, rimarrà Ramadani e il terzo sarà Berisha. Cambia la punta, togliendo Stulic e mettendo dal primo minuto Camarda, che è uno che lotta con il coltello tra i denti; sugli esterni Pierotti e se avrà recuperato Sottil, che aveva un affaticamento muscolare e doveva tornare già con l'Udinese, altrimenti Banda".

Chi è il giocatore più pericoloso che il Napoli dovrebbe temere?

"L'anno scorso con il Venezia, Di Francesco aveva fatto 0-0 con il Napoli ma attaccando e secondo me farà lo stesso martedì. A livello individuale il Napoli deve stare attento a Sottil, anche perché ho visto che Di Lorenzo non è proprio in forma in questo periodo e se in campo uno come Sottil può metterlo in difficoltà. Mentre uno schema tattico che il Lecce fa molto bene è l'inserimento della mezz'ala. Per il resto, Camarda è uno che si trova sempre al posto giusto al momento giusto, anche nei rimpalli...".

Pensi che il Lecce riuscirà a salvarsi con Di Francesco?

"Secondo me sì, si salverà".