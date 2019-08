Lozano relegato in panchina: nemmeno un minuto per il messicano all'esordio del Psv in Eredivisie

Soltanto un pareggio all'esordio in campionato per il Psv Eindhoven. La squadra allenata da Marko Van Bommel non è andata oltre l'1-1 al primo match stagionale, con il vantaggio avversario firmato da Nakamura, poi raggiunto nella ripresa da Dumfries. Nemmeno un minuto concesso ad Hirving Lozano, relegato in panchina per tutto il match: chiaro che, a questo punto, la cessione del messicano appare sempre più probabile.