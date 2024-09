Lukaku a Dazn: "Gara difficile, l'importante è vincere. Scudetto? Rispondo così"

vedi letture

Romelu Lukaku, centravanti del Napoli, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 4-0 sul Cagliari: "Partita molto difficile, Mina ha fatto un ottimo lavoro. Ho giocato una partita sporca nella quale ho fatto il mio meglio e abbiamo vinto, questo è l'importante. Tutti sanno la relazione che ho con l'allenatore, siamo solo all'inizio della stagione. Ci sono i margini per migliorare. Scudetto? No comment".