Focus Lukaku, altro che problema: fa un gol ogni 4 tiri e con lui il Napoli parte (quasi) 1-0

Romelu Lukaku è uno dei giocatori più discussi di questo inizio di stagione del Napoli. Accantonando l'aspetto economico, proprio le prestazioni del belga sono finite nell'occhio del ciclone, forse anche per la pesante eredità lasciata da Victor Osimhen. Eppure, ancora oggi fatichiamo a dire che il risultato di queste prime sedici gare in azzurro di Big Rom sia negativo.

Precedentemente abbiamo analizzato quanto Lukaku sia penalizzato all'interno del gioco di Conte rispetto alle passate stagioni, venendo meno coinvolto nella manovra e trovato davvero poche volte dai passaggi dei compagni. Lo stesso schema si è ripetuto contro l'Udinese, solo 14 tocchi del pallone in 80 minuti in campo, ma come già evidenziato c'è un parametro che risalta comunque: la precisione sotto porta. Ebbene, con la rete in Friuli il belga è salito a quota 10 contributi al gol in Serie A (6 gol e 4 assist) e si eleva tra i big del campionato in questo parametro. Come mostra il grafico num. 1 a fine articolo, Big Rom è quarto tra gli attaccanti (con almeno 900 minuti giocati) per Gol+Assist ogni 90 minuti, dietro solo a Retegui, Lookman e Thuram.

Con un dato di 0.86, possiamo dire che con Lukaku in campo il Napoli parte quasi in vantaggio di 1-0 ogni partita - interessante vedere dal grafico come nella Top 10 ci sia anche Kvaratskhelia, all'ottavo posto con 0.66 G+A p90, solo l'Atalanta ha più giocatori del Napoli nelle prime dieci posizioni -. Inoltre, con l'ultima rete Lukaku migliora anche un'altra statistica legata alla fase realizzativa. Con un dato di Gol/Tiro di 0.24, è al secondo posto tra gli attaccanti in Serie A con almeno 900 minuti giocati (primo Thuram, con 0.29), come evidenzia il grafico num.2 a fine articolo.

Dunque un impatto super quello di Lukaku, rimanendo nell'ambito strettamente legato al gol e alla fase offensiva. Sui duelli, la precisione nelle sponde e l'attacco della profondità dovrà probabilmente fare dei passi in avanti, e potrebbe essere necessario un maggiore coinvolgimento nel possesso palla nel corso dei 90 minuti, Se si parla però di segnare e far segnare, è innegabile che Big Rom abbia ben pochi rivali in Serie A: un fattore pesante quando si tratta di un centravanti, a cui Antonio Conte non ha voluto rinunciare in questo Napoli. Ad oggi, davvero gli si può dare torto?