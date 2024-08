Rileggi live Lukaku è arrivato a Napoli! In centinaia ad attenderlo. Domani il primo allenamento

vedi letture

E' il Lukaku-day. E' il giorno della firma del centravanti con il Napoli. L'attaccante belga, atterrato questa mattina a Roma col suo agente, Federico Pastorello, sta per arrivare al Grand Hotel Parker’s di Corso Vittorio Emanuele dopo aver sostenuto le visite mediche a Villa Stuart nel primo pomeriggio. Alle 16 l'uscita dalla clinica romana e la partenza per Napoli. L'arrivo è atteso verso le ore 19 e sono già tantissimi i tifosi presenti ad aspettarlo.

18.20 - Nel giorno di Lukaku a Napoli, s'è scatenata per Victor Osimhen proprio verso le fasi finali del mercato europeo una vera e propria asta. L'ultima ora di Sky Sport è di un incontro a breve fra l'agente di Osimhen, Roberto Calenda, e il direttore sportivo dell'Al Ahli. Trattativa che dunque entra nel vivo: secondo l'emittente satellitare sono stati offerti all'attaccante ben 30 milioni all'anno per 4 anni. Se ci sarà il sì di Osimhen, i due club cercheranno l'intesa sulle cifre. (LEGGI LA NEWS)

18.30 - Lukaku è pronto a firmare con il Napoli un contratto di 3 anni da 6-7 milioni a stagione.

18.40 - Era atteso nella giornata di oggi, precisamente stasera, a Roma per le visite mediche, ma Scott McTominay arriverà probabilmente domani. (LEGGI LE ULTIME)

18.50 - Atmosfera pazzesca all'esterno dell'Hotel: centinaia di tifosi presenti sia all'esterno della struttura ma anche sul marciapiede opposto col traffico che aumenta e tanti curiosi che si fermano.

19.00 - Pochi minuti e Lukaku arriverà al Grand Hotel Parker’s di Corso Vittorio Emanuele. E' atteso verso le 19.30.

19.58 - Lukaku ancora non è arrivato al Parker's. L'attesa è spasmodica, tantissimi tifosi in attesa di Big Rom.

20.01 - Romelu Lukaku è arrivato al Parker's. I tantissimi tifosi ad attenderlo hanno intonato i cori "Romelu Lukaku olè oh oh" e "Chi non salta è juventino" e gridato il suo nome.

20.12 - Lukaku si è affacciato dal balcone del Parker's salutando la folla che lo ossannava da Corso Vittorio Emanuele.

21.00 - Dell'arrivo di Lukaku ne ha parlato l’inviato Sky Francesco Modugno: “Stasera era bello documentare la passione della gente, in 500 lo hanno aspettato. Oggi Lukaku ha assaggiato l’amore che l’aspetta per i prossimi tre anni, da stasera l’erede di Osimhen si è preso Napoli. Ora è al quinto piano dell’Hotel Parker’s.

Non ha mai avuto dubbi, ha accettato Napoli anche quando il Chelsea gli ha proposto qualche destinazione alternativa come il West Ham. Lukaku ha voluto fortemente quello che considera il migliore allenatore, quello che ne ha segnato la carriera. Chissà se vedrà già stasera Conte oppure domani a Castel Volturno, giorno nel quale potrebbe anche starci il primo allenamento. Da quello che ci arriva le condizioni di Lukaku sono sbalorditive, pur allenandosi da solo ma con le direttive di Conte e del suo staff. Ha un peso forme invidiabile, simile a quello dei tempi migliori all’Inter. E’ chiaro che deve trovare il ritmo e l’intensità, perché giocare è un’altra cosa. C’è, però, voglia di convocarlo per la sfida con il Parma e poi chissà. Prima serata napoletana alla fine di una giornata lunghissima, qui c’è il ds Manna ma non il presidente, a Venezia per impegni suoi cinematografici”.