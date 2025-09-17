Rileggi live Manchester City, Guardiola: "Sarà sfida durissima. Bello vedere di nuovo De Bruyne"

vedi letture

Alla vigilia della sfida di Champions contro il Napoli, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola dalle 13.30 interverrà nella sala conferenze della City Football Academy per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

13.30 - Inizia la conferenza stampa

Guardiola su Kevin De Bruyne che torna a Manchester e l'adattamento in Serie A: "Certo, non vedo l'ora di vederlo dopo la partita. E' bello rivederlo qui. I giocatori di quel livello poi si adattano così rapidamente e non hanno bisogno di molto tempo".

Su Donnarumma: "Nell'ultimo decennio abbiamo sempre avuto portieri incredibili. Gigi arriva per essere qui molti anni, h6 anni e ovviamente è un portiere di prima classe".

Sui tanti impegni: "La priorità è la prossima partita, è sempre stato così da quando sono arrivato qui. Non scegli tra le competizioni. Tra 10 giorni Huddersfield sarà il match più importante. Prendiamo sul serio ogni singola partita".

Sorpreso da McTominay? "No, non sono sorpreso, ha trovato davvero buone condizioni a Napoli. Ha vinto la Serie A e quando vinci significa che ogni giocatore si esibisce sempre al massimo livello".

Sull'impatto di Antonio Conte: "E' un top class manager, ovunque è stato ha fatto bene quindi non sono affatto sorpreso".

Che partita sarà contro una delle outsider? "Sarà una partita durissima, senza dubbio".

13.42 - Termina la conferenza stampa di Guardiola