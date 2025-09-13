Rileggi live Buongiorno in conferenza: "Con Beukema subito bene! Voglio fare uno step..."

vedi letture

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Fiorentina. Di seguito le sue dichiarazioni.

Quali sono le differenze sul giocare con Beukema o con Rrahmani? Quanto ti stuzzica dover giocare contro il Manchester City di Haaland? "Con Sam ci siamo subito trovati bene, abbiamo cercato di comunicare il più possibile perché ovviamente lo conosco un po' meno di Amir. Ma è andata benissimo e sono anche contento per il suo gol all'esordio. Per quanto riguarda giovedì, sarà una sfida tosta con attaccanti forti e contro una rosa forte, dovremo recuperare le energie e prepararci al massimo".

Tuttonapoli - Qual è il prossimo step che vuoi fare a livello personale? "Sicuramente sarà importante l'esordio in Champions, potersi confrontare con altri tipi di club e gicoatori, sarà uno step importante per me. Poi, come dico sempre, non si smette mai di migliorare: lavorerò con il mister e con i compagni per dare il massimo e poter migliorare la squadra".

Cos'è cambiato nel finale quando siete andati in difficoltà? "Ci siamo abbassati un pochettino rispetto alla tanta intensità data nei primi 70 minuti, loro ovviamente cercavano il gol anche perché sul 3-0 e poi sul 3-1 cercavano di andare tutti in avanti. Abbiamo rischiato qualcosina in più ma siamo stati bravi a tenere e resistere, al di là del gol subito".

Cosa cambia nel gicoare con un portiere diverso? "Sono due ottimi portieri e siamo contentissimi di averli entrambi a prescindere da chi giocherà. Alex lo conosco dall'anno scorso e Vanja già lo conoscevo, cerchiamo di avere un'alchimia con entrambi".