"Sì, voglio giocare per il Napoli!", Conte svela il primo colloquio con Hojlund
Su Hojlund? Le dà l'idea che abbia qualcosa da dimostrare? Interrogativo posto ad Antonio Conte alla vigilia del match di Champions League contro il Manchester City. Di seguito la risposta dell'allenatore salentino, direttamente dall'Etihad Stadium: "Riguardo Rasmus, lo conoscevo perché giocava all'Atalanta. Poi lo United.
Ha un grosso potenziale, ha soli 22 anni e ha una carriera intera davanti a sé. Quando ho parlato con lui, ho avuto l'impressione che fosse molto felice di fare questa nuova esperienza. Mi ha detto: "Si, sono pronto, voglio giocare per voi, per il Napoli". Ha potenziale, ora sta a me migliorarlo e farlo crescere per farlo diventare un attaccante fantastico".
