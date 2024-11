Manna difende Lukaku: “Ogni settimana una polemica, ma non si discute: è una certezza!”

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato al Social Football Summit in corso a Roma e si è soffermato anche su Romelu Lukaku: “E’ un calciatore che in Italia fa comodo a tutti. È una certezza in termini numerici e prestativi. È un calciatore che sposta nel nostro campionato. Ogni settimana c’è una polemica su di lui. Non è un giocatore che si può discutere. È un giocatore che ha voluto fortemente venire a Napoli”.