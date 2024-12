Ufficiale Mario Rui, rescissione consensuale del contratto: il comunicato della SSCNapoli

La notizia trapelata già nei giorni scorsi ora è anche ufficiale. Dopo sei mesi trascorsi ai margini, Mario Rui non è più un giocatore del Napoli come annunciato dal club partenopeo: "La SSC Napoli e Mario Rui Silva Duarte comunicano di aver concordato di comune intesa la risoluzione dei contratti in essere a partire dal 30 dicembre 2024. Il Napoli ringrazia Mario Rui per l'impegno profuso negli anni trascorsi in maglia azzurra, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera", scrive il club azzurro.

A seguire la SSCNapoli ha poi pubblicato sui propri canali social un video di ringraziamento al terzino portoghese ed un ulteriore messaggio di saluto: "Ogni corsa, ogni contrasto, ogni battaglia sul campo. Grazie Maestro, per aver indossato con orgoglio la maglia azzurra", si legge. Questo il saluto del club partenopeo ad uno dei protagonisti del terzo Scudetto partenopeo .