McTominay parla dell'operazione: "Non sono preoccupato, devo affrontarla. Torno prestissimo, ancora più forte"

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Scott McTominay ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, soffermandosi sull’intervento a cui dovrà sottoporsi per risolvere una lieve aritmia benigna al cuore. Il centrocampista del Napoli ha parlato anche della sfida di sabato contro l’Inter, mostrando grande fiducia nella squadra azzurra: “Preoccupato per l’operazione? No, è un problema che devo affrontare. L’ho saputo ora dell’operazione. Ma ci vedremo presto, prestissimo. Più forte di prima. Vorrei sempre dare il mio contributo alla squadra, ma ci sono cose non prevedibili e non controllabili. I miei compagni saranno concentrati, l’Inter non è più forte di noi”.

McTominay verso l’intervento: “Ci vedremo presto, più forte di prima".

Le era successo anche al Mondiale di non star bene? “Sì ed è stato molto più difficile. Due giorni prima della prima partita sono stato male e non sapevo se avrei giocato o meno. È stata dura prepararmi mentalmente. Poi, le temperature alte hanno reso la situazione ancora più difficile. Guardando indietro, è un grande rimpianto della mia carriera”.