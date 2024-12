Meret in conferenza: "Fatto bene, poi quella ripartenza ci ha puniti. Dobbiamo essere più cattivi"

Alex Meret, portiere del Napoli, ha commentato in conferenza stampa il ko contro la Lazio.

Cosa non è andato stasera? "Abbiamo fatto una buona gara, abbiamo tenuto per gran parte della paritita la palla forse non siamo stati troppo precisi e cinici davanti. L'atteggiamento credo che sia stato quello giusto. Abbiamo fatto bene, forse dobbiamo essere più cattivi. Poi quella ripartenza ci ha puniti, dobbiamo pensare alla prossima".

La difesa ha retto nonostante il gol, problema è l'attacco? "NOn stiamo segnando tanto come le altre squadre al vertice, forse quando siamo andati in vantaggio abbiamo più pensato a portare a casa il risultato. Dobbiamo miglorare nella fase offensiva".

Seconda sconfitta contro una big al Maradona: "Abbiamo affrontato una buona squadra che sta facendo un buon campionato. Dispiace aver perso, dobbiamo continuare su questa strada. C'è la voglia da parte di tutti di fare bee e vincere la prossima".