Milan, Pioli in conferenza: "Buona prova, ma ora si deve vincere: ci sono 12 punti da qui a Natale"

In seguito alla partita contro il Napoli, parla a breve il tecnico rossonero Stefano Pioli. Segui le parole dell'allenatore del Milan dalla sala stampa di San Siro con il live su TMW.

Ore 20.30 inizia la conferenza di Pioli

Soddisfatto della partita? "La partita l'abbiamo fatta bene, con tante assenze e difficoltà, ma la classifica preoccupa. E' normale. Sto vedendo grande determinazione e consapevolezza. Sono fiducioso per il futuro ma c'è tanta strada da fare".

L'attacco non produce? "Non è vero che dal 60esimo la squadra è calata. Negli ultimi 5-6 minuti abbiamo sofferto, un pò di timore c'è stato, però abbiamo difeso bene comunque. Siamo stati più attenti del solito, ma dobbiamo concretizzare di più e troveremo il modo di essere più pericolosi ed efficaci".

Serve un rinforzo sul mercato? "Il dialogo è continuo e propositivo, a gennaio vedremo. Mancano ancora 4 gare e poi vedremo".

Continuare su Piatek? "Sono valutazioni che farò in settimana, Kris ha lavorato bene per la squadra, gli sono arrivati situazioni pericolose che non è riuscito a buttarla dentro. Sappiamo bene che l'attaccante vive di momenti, vedremo che scelte fare da qui a domenica prossima".

Si aspettava questo Napoli? "E' una squadra che cambia tanto, abbiamo provato ad essere aggressivi e fare un bel pressing".

La classifica? "E' la prestazione che ci deve dare morale e fiducia. Lavoriamo insieme solamente da 45 giorni con il Milan. La squadra gioca, non possiamo dire che non lotta o non crea. Avvertiamo tutti il senso e l'urgenza di vincere le partite e abbiamo la possibilità di fare bene nelle prossime gare, ma non saranno facile. Non pensate che vincere a Parma e Bologna sarà facile. Da domani si torna a lavorare perchè da qui a Natale c'è da fare punti, ce ne sono 12 a disposizione".